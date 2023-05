Come racconta Calciomercato.com, è pronto a tornare a Torino Andrea– adattabile a giocare su entrambe le fasce – attualmente in prestito al Bologna ma di proprietà della Juventus, legato ai bianconeri con un contratto sino al 30 giugno 2027. Il prestito secco terminerà a fine stagione e già nel corso dello scorso mercato invernale, il 23enne laterale rossoblù era in odore di ritorno al suo club di proprietà già a gennaio.