Da qui a maggio sarà lui a dover gestire la questione, scegliendo se, quando e come farlo giocare. Finora, però, sembra aver avuto le idee molto chiare. Secondo quanto si legge su La Repubblica, Massimiliano Allegri non ha avuto dubbi quando si è trattato di dire la sua sul possibile rinnovo con la Juve di Paulo Dybala. E se c'era qualcosa che poteva fargli cambiare idea beh, la decisione della società di liberare le risorse necessarie per acquistare un giocatore come Dusan Vlahovic lo ha convinto definitivamente a restare sulla sua posizione. "E allora prendiamo Vlahovic", deve aver detto senza perdersi in chiacchiere il tecnico livornese, che dopo aver favoreggiato l'addio di Cristiano Ronaldo non ha fatto nulla per evitare quello della Joya, mai stato uno dei suoi preferiti.



Soltanto nel fine settimana, che ormai pare una vita fa, i giornali parlavano di Dybala e Allegri quali protagonisti di un litigio, legato presumibilmente a una richiesta del numero 10 (in quanto vice capitano) sul programma degli orari di allenamento e del ritiro pre Salernitana, dopo la disfatta in Champions League contro il Villarreal. "Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?" avrebbe detto l'allenatore, forse con un riferimento alla fiducia da sempre riposta nei suoi confronti, in passato e anche nella prima parte di questa sua stagione tormentata. Fiducia poco ripagata? O amore mai sbocciato? Forse "semplicemente" un amore controverso. Come ogni grande storia che finisce all'improvviso.