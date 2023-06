"La conferma di Allegri sulla panchina bianconera, ad oggi è possibile leggerla con chiarezza nelle parole dei vertici dirigenziali della società. Resta da capire se e come ci sarà l'incontro che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, un vertice per tracciare la strada verso i prossimi mesi, un summit necessario per capire da dove ripartire. Questo quanto riporta Tuttosport sul futuro dell'allenatore bianconero.