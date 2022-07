Il primo raduno è iniziato, ma con la Juve a ranghi più che ridotti e... senza Max Allegri. Come scrive la Gazzetta: "In questi giorni i bianconeri presenti lavoreranno agli ordini dei collaboratori di Allegri, che come i nazionali godrà di un supplemento di vacanze. Domenica prossima il gruppo sarà al gran completo: prima le visite di rito e poi da lunedì 11 si comincia a lavorare tutti insieme. Per quella data dovrebbero essere già arrivati anche i nuovi acquisti Paul Pogba e Angel Di Maria".