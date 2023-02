La Continassa ha aperto le proprie porte per l'allenamento della Juventus in vista del match di campionato contro la Fiorentina. Tra i giocatori erano assenti in campo con il resto della squadra Pogba, Rabiot e Bonucci, che hanno lavorato in palestra con il difensore che successivamente ha corso in un campo secondarilo.L'allenatore bianconero infatti non si è visto per tutta la seduta di allenamento. Il tecnico era indisposto e non ha potuto seguire la squadra.