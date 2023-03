Tre Juventus per tre obiettivi. Come racconta Gazzetta, i bianconeri sono arrivatialla pausa per le nazionali, grazie al successo nel derby d’Italia contro l’Inter, ma anche un po’ a corto di munizioni causa infortuni e squalifiche (Kean). La ripresa coinciderà con l’inizio di aprile (l’1 la gara casalinga contro il Verona). Un mese tanto ricco di impegni – 9 partite tra Serie A, Coppa Italia e Europa League - quanto decisivo.Ma se tutto andrà secondo programmi,La risalita in campionato in attesa del verdetto del 19 aprile sulla penalizzazione, ma anche la caccia a Coppa Italia (il 4 la prima delle due semifinali contro l’Inter) e Europa League. Nei quarti i bianconeri se la vedranno con lo Sporting, che nell’ultimo turno ha eliminato l’Arsenal primatista della Premier League.