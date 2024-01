La formazione difensiva attuale vede Gatti come braccetto destro, Bremer al centro e Danilo sull'out sinistro, confermando la loro posizione di titolari indiscussi. Il loro valore è evidente in termini di affidabilità e sicurezza. Tuttavia, durante le settimane della Coppa Italia, è giusto considerare anche le alternative. In questo contesto, i nomi di Rugani e Alex Sandro diventano cruciali per possibili rotazioni. Inoltre,, offrendo una soluzione flessibile in caso di necessità. Infine, il giovane Huijsen è prossimo a essere mandato in prestito al Frosinone. Lo rivela il Corriere dello Sport in edicola.