Nonostante Cristiano Ronaldo non abbia ancora sciolto le riserve in merito al suo futuro, la Juventus ragiona in prospettiva, setacciando il mercato per il nuovo attaccante. Tra i nomi circolati negli ultimi giorni c’è Gabriel Jesus, disposto ad accettare una nuova avventura nel caso in cui il Manchester City chiuda per Kane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano gradisce la meta bianconera e, aspetto fondamentale, Massimiliano Allegri avrebbe dato il via libera per l’attaccante dei Citizens.