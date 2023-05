Una serata disastrosa, quella di ieri. La Juventus manca l’occasione per tirare fuori l’ultimo moto d’orgoglio, per salutare al meglio i tifosi nella propria casa e per lasciare aperta, fino agli ultimi 90’, la lotta per il quarto posto. Niente di tutto ciò: la stagione è di fatto finitaIl futuro del tecnico livornese è sempre più appeso ad un filo.: continuare in bianconero., come ha fatto capire, per la gestione del gruppo dentro la tempesta e per i risultati sul campo, la classifica, ad oggi, migliorata rispetto alla passata stagione. Allegri appeso ad un filo e quel filo è quello che lo lega direttamente a John, la famiglia già nominata nel post partita.. Chi, dentro la stessa società, vota e lavora affinché si riparta con un nuovo progetto tecnico. Non solo per dare una scossa in campo ma anche per riaccendere una scintilla nell’ambiente che, ormai, sembra aver scaricato l’allenatore.Dunque, si stila la lista dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri. In pole resta Igorche conosce bene l’ambiente, sia in campo che in panchina. Oggi, invece, è spuntato un nome nuovo: Repubblica ha parlato di Fabio. Già allenatore della Primavera della Juventus, dalle parti di Vinovo c’è chi ha conservato un forte legame di affetto con lui. Tanto da festeggiare la promozione del Frosinone in Serie A. Si è riaccesa, poi, la suggestione Antonio, soprattutto per la presenza registrata ieri all’Allianz Stadium. Resistono, sullo sfondo, le suggestioni Thiagoe Sergio. Più lontani