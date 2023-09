Nonostante la brutta prestazione di Wojciech, che è stato indiscutibilmente il peggiore in campo nella sconfitta per 4-2 subita dalla Juventus contro il Sassuolo, il suo status di portiere titolare non verrà cambiato. Massimiliano Allegri ha confermato in conferenza stampa che Szczesny difenderà ancora i pali della porta bianconera nella prossima partita di campionato contro il Lecce, sottolineando che non ci sono dubbi sulla sua posizione di titolare.