“Se saremo fuori da tutto, faremo un programma senza vendere cose che non si possono vendere.. Poi magari ci riusciremo, ma”. Lucidità e trasparenza, emerge questo dalle parole a caldo di Massimilianodopo la sconfitta contro l’Empoli. Analizzandole non si può non evidenziare una cosa:Se saremo fuori da tutto. Ormai sembra una certezza. Non tanto per la classifica, nonostante i segnali negativi di ieri, raggiungere un posto in Europa sembra ancora possibile. A gravare, però, èche sembra intenzionata a lasciare la squadra bianconera fuori da ogni competizione. Anche in questo senso, sono indicative le parole di Christillin arrivate nella mattinata di ieri.. Senza coppe, rimane solo l’Italia a cui puntare con forza. Quindi, a cosa si riferisce Allegri? Come dicevamo,. Sarà necessario fare dei sacrifici, rinunciare a rinnovi eccellenti come quelli di, cessioni pesanti come possono essere quelle di, continuare con giocatori ormai a fine corsa come il già rinnovatocon cui i contatti - tra società e agente - sono ripresi,all’ultima stagione che non dà più certezze. E ancora, nessuno si aspetti un mercato stellare, rivoluzionario: qualche giovane dalla Next Gen, magari qualche acquisto a puntellare la rosa.E poi c’è un messaggio chiaro alla società. Massimiliano Allegri non si vuole prendere, da solo, la responsabilità di dire: sì, siamo la Juventus ma, tifosi, non illudetevi di tornare presto alla vittoria. “Bisogna essere allineati”: