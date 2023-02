Questa volta è toccato a Paule Federicorestare alla Continassa a lavorare, mentre la squadra si imbarcava in direzioneper una sfida da dentro o fuori che “è come una finale”. Un altro big match durante il quale Massimilianonon potrà schierare alcuni dei suoi gioielli. Una stagione segnata indelebilmente dalle assenze, ancora una volta. Un dato che si sottolinea ulteriormente perché a mancare, spesso e volentieri, sono stati quegli acquisti estivi che, al contrario, avrebbero dovuto cambiare il destino della Juve.Questa mattina è il Corriere dello Sport a mettere in fila i dati sulle partite saltate dai top player. Ovviamente, il recordman è Paul, mai a disposizione in questa stagione: ad oggi ha saltato 32 partite. Dietro di lui Federico, ancora sulle montagne russe dopo il recupero dall’infortunio al ginocchio: per lui 15 partite saltate. Una in più di Dusanla cui stagione è stata condizionata dalla pubalgia. Poco meglio facon “sole” 12 partite saltate mentre il connazionalesi ferma a 5.