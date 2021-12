Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato allo Stadio Penzo, Massimilianoha parlato anche dei possibili rischi derivanti dal fatto di dover giocare sul campo del, un terreno sconosciuto a pressochè tutti i calciatori dellache, di fatto, non hanno mai affrontato in trasferta la squadra neopromossa di Zanetti."È un campo che nessuno conosce, credo che soloabbia giocato a Venezia. E io, nel lontano 1985. È tutto strano. Arrivi in traghetto, il campo è più piccolo, è una situazione strana e se non vai lì e fai una partita provinciale - tra virgolette - e ti metti al pari degli altri, rischi di farti male. Ci sono quei campi dove tutto sembra più piccolo, stretto. Sono partite veloci, il Venezia ha battuto la Fiorentina, ha fatto gol alla Roma e al Verona. Poi gioca bene. Faccio i complimenti a, la squadra è propositiva, crea molto, per questo serve una partita importante per venire via con una vittoria".