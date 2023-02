Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche del suo ruolo in questo momento particolare della squadra. Ecco il suo commento: "Non sono un condottiero, ma l'allenatore. Alla base c'è la società, che è forte ed è la base di tutti noi. Ci sono momenti e momenti, sono umano anche io. Non sono di ferro. Momenti in cui vanno fatte delle cose, altri in cui non vanno fatte. In questo momento la compattezza deve fare la differenza, non scordatevi che quando vengono tolti 15 punti dalla sera alla mattina... c'è un po' di scombussolamento. Deve andare a trovare situazioni per far sì che tutti ci ricompattiamo velocemente perché non abbiamo tempo da perdere. Infatti abbiamo perso con il Monza in casa, un'altra mazzata dopo la bella reazione con l'Atalanta. Ci siamo riassestati e dobbiamo andare avanti. Da domani bisogna far bene, cercare di vincere per preparare al meglio Spezia che sarà complicata".