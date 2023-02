"L'amarezza diè tanta.poteva rientrare e non rientra, non è mai sicurissimo di poter usareche è decisivo per la squadra, lo stesso per": è la rivelazione dei colleghi di Sky Sport in merito alle sensazioni del tecnico dellasui propri giocatori, "vecchi" e nuovi. "Tra gli acquisti - hanno proseguito -va a corrente alternata enon va proprio. Quando si inizia con una rosa e poi ne ce n’è un’altra c’è frustrazione".