Come un orologiaio svizzero: lente sull’occhio e attenzione minuziosa ad ogni singolo dettaglio. È così che Massimiliano Allegri prepara le sfide di Champions League; è così che, nella sua prima esperienza, riuscì ad essere protagonista di due cavalcate che portarono la Vecchia Signora in finale. Ancora, è così che sta preparando l’incontro di mercoledì sera contro il Villarreal, decisivo per superare lo scoglio ottavi di finale. Tra i dettagli da non trascurare, sicuramente c’è la testa dei calciatori. Uno, in particolare, è stato stimolato da Allegri nei giorni passati: si tratta di Dusan Vlahovic.



IL COLLOQUIO – A raccontare il retroscena è il quotidiano torinese, Tuttosport. Nella giornata di venerdì, Massimiliano Allegri ha preso da parte Dusan Vlahovic, per anticipargli l’esclusione dall’undici titolare di Genova del giorno dopo. Oltre a questo, il tecnico livornese ha avuto parole d’elogio per l’impatto che il serbo ha avuto sulla Juventus. Allo stesso tempo, però, ha ribadito alcuni concetti sui quali DV7 deve migliorare e crescere: la gestione delle forze e dei diversi momenti della partita, quando rischiare e quando no, questo il trucco per trovare continuità, come individualità e come collettivo.