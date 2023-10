Massimilianoha commentato il pareggio contro l'anche alla Domenica Sportiva, in onda sulla Rai. Ecco le sue parole: "Buon punto perché non abbiamo preso gol, è stata fatta una buona partita per 70 minuti e alla fine siamo calati. Ma la squadra ha fatto bene, usciamo con convinzione perché è un buon punto a Bergamo. Primi 4 posti? Ci sono la, l’Atalanta, la Lazio, la Roma, la Fiorentina, sarà una bella sfida".