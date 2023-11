Massimilianoha parlato dianche ai microfoni della Rai.– "Importante soprattutto perché allungavamo la striscia di risultati positivi, poi giocavamo contro una squadra veramente forte. Ci siamo rispettate a vicenda. Nel primo tempo si è giocato su certi ritmi, nella ripresa è stata una gara sicuramente più bloccata".– "Purtroppo siamo usciti in ritardo con il primo pressing, di conseguenza sono saltati anche gli altri. Gatti poteva fare una lettura diversa ma era complicato, è stato l’unico errore della squadra che ha fatto veramente una buona prestazione. I ragazzi stanno crescendo, ora tornerà anche qualche infortunato per fare rifiatare qualcuno che fino ad ora ha tirato la carretta".– "Dà risposte positive, ma non dobbiamo esaltarci, così come non dobbiamo deprimerci quando ci sono momenti di difficoltà e bisogna continuare a lavorare. Abbiamo nove punto di vantaggio sulla quinta, al momento è un ottimo risultato".– "Hanno fatto una buona prestazione, per Dusan la migliore da quando è alla Juve. La sua esultanza è la reazione di uno che ha fatto gol, deve essere contento e lavorare ancora per migliorare come tutti e rimanere in equilibrio perché la stagione non finisce oggi, non abbiamo ottenuto ancora nulla. È una partita in mezzo a un percorso per la crescita dei ragazzi"."Lo dicono i numeri, i giocatori, le età, le partite che hanno giocato. Oggi è più pronta come lo è stata la Juventus per tanti anni e infatti vincevamo gli scudetti".– "È giusto che loro abbiano questo obiettivo perché non bisogna accontentarsi, i giocatori devono desiderare qualcosa di importante che però al momento sono i primi quattro posti. Più avanti poi vedremo".– "No perché non avrebbe cambiato niente. Ci avrebbe potuto far male a livello mentale, meglio sia andata così quindi".– "Penso che abbiamo 9 punti di vantaggio sulla quinta e che manca una gara in meno per il nostro obiettivo".