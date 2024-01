Intervenuto ai microfoni della Rai, Massimilianoè tornato sulla vittoria di domenica dellacontro la. Ecco le sue parole: "La Salernitana ha fatto un’ottima partita, ci ha chiuso tutti spazi e ripartiva bene. Prima del gol avevamo rischiato due volte. Dobbiamo lavorare sulle cose sbagliate in fase difensiva. Non è la prima volta, è successo con il Frosinone, con la Salernitana in casa dopo 40 secondi, con il Genoa. Un mese e mezzo fa questi gol non li avremmo presi. Puoi concedere, ma bisogna che gli altri facciano cose importanti, non con troppa facilità. Succede perché nell’arco del campionato ci sono momenti in cui sei più vulnerabile. Vanno riequilibrate le cose".