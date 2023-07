Metaforicamente l’obiettivo è puntato sull’Allianz Stadium, come si vede nel video promozionale pre tournée comparso sui social del giocatore. Nella sostanza,. E lo ha messo da tempo, tanto che nei mesi scorsi qualche forzatura c’è stata affinché il talento turco classe 2005 potesse scalare almeno il primo gradino: dallaalla. L’ambizione non manca, i riflettori sono su di lui.Nelle sue prime settimane da giovane aggregato a completare il gruppo della prima squadra, Yildiz ha impressionato lo staff tecnico, in primis Massimiliano. Abbastanza da fare un balzo in avanti nelle gerarchie degli under e posizionarsi direttamente sulla rampa di lancio da cui sono già saltati i variIl piano del tecnico livornese, però, prevede un cambio tattico. Non c’è posto per lui da sottopunta, non ci sono slot da esterni d’attacco visto che si ripartirà con il. Per Yildiz, il piano è di farlo giocare da, sfruttare la sua qualità nella mediana, la capacità di avanzare palla al piede e scombinare le linee difensive avversarie nonché di vedere calcio in verticale. Inoltre, chi lo ha seguito durante la passata stagione sa che il classe 2005 non disdegna di dare una mano indietro e non si fa problemi a sacrificarsi: altra caratteristica cara ad Allegri.Insomma, oltre il fumo dell’esaltazione mediatica e social c’è anche l’arrosto di un lavoro quotidiano che sta impressionando gli addetti ai lavori.