Dai più esperti Dusan Vlahovic e Moise Kean, fino ai gioielli classe 2005 Kenan Yildiz e Dean Huijsen. Sono già dieci i ragazzi dellaimpiegati da Massimilianoin questa prima parte di stagione della, che oggi dovrebbe aggiornare il conteggio con un nuovo esordio in: nella gara contro la, infatti, dovrebbe arrivare il momento di Joseph, altro 2005 lanciato dalla, promosso in Prima squadra dopo le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba (proprio a quest'ultimo viene spesso paragonato il giovane belga). "Sa giocare a calcio, va soltanto un po' raddrizzato" ha detto di lui il tecnico, pronto a dargli un'occasione per mettersi in mostra.