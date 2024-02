I bianconeri si preparano per affrontare il Frosinone nella sfida in programma domenica alle ore 12:30, con l’unico imperativo che è quello di vincere. Sarà una gara molto particolare anche per Massimiliano Allegri, che potrebbe diventare il primo allenatore della storia della Juve a raggiungere il traguardo dei 1000 punti. L’allenatore livornese è ora fermo a quota 999, con 300 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte all’attivo.