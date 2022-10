Accerchiato, colpito da ogni lato. Come se non lo fosse già, Massimilianoè finito nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta contro il, tra critiche e attacchi piovuti da ogni dove in un momento in cui, peraltro, non aveva nemmeno l'occasione per provare a riscattarsi subito, data la pausa per le Nazionali. Da quel 18 settembre a oggi - sì, sembra passata una vita - il tecnico le ha "sentite" da parecchie persone, con commenti più o meno velati sul suo operato sulla panchina della, che in questa prima parte della stagione ha convinto poco o nulla.Tra coloro che non gliele hanno mandate a dire anche il "solito" Antonio: "L'allenatore deve prendere e andare via.non può fare quel gesto, perché anche lui è nervoso, poverino.calcia sette volte dalla linea di fondo perché non hanno un'idea di niente [...]. Non posso pensare che, anche con i tanti infortuni che hanno in questo momento qua, non può vincere con il Monza. Non si può, perché è una roba folle., perché se non lo cambi diventerà un'agonia". E ancora, ecco Lele: "La gente non ce la fa più. Sta facendo del male a se stesso in primis, a tutti i tifosi della Juventus, alla società. È rimasto solo e continua ad attirarsi negatività [...]. C'è qualche calciatore che sta rendendo? C'è qualcosa di positivo dal punto di vista della tenuta mentale? C'è una strategia, una costruzione?. I tifosi non ne possono più". Commenti al vetriolo, insomma, da parte di chi non ha mai nascosto una certa insofferenza nei confronti del tecnico livornese.Che invece è stato "difeso", per così dire, dal suo mentore Giovanni, sempre pronto a fargli da scudo: "È messa malissimo, ma Max non deve muoversi da lì: gli allenatori sono lì per risolverli i problemi, non mi pare che sia lui il problema. Ho sentito, dice che il progetto è di quattro anni... Bel progetto: è così lungo e si mandano via tutti i più giovani per prendere calciatori trentenni?". E poi le ultime dichiarazioni in ordine di tempo, uscite proprio nella mattinata odierna: "Doveva andare al Real ma forse si è impigrito., neanche quando vinceva tutti quegli scudetti. Ma aveva un'altra squadra, ne ha avute di fantastiche, c'erano professori di calcio, oggi no., bisognava proteggerlo nei confronti della stampa e del pubblico, poi se parli di un progetto quadriennale e prendi giocatori di 35 anni...".Adesso, però, basta parole. Sarà il campo a dire la verità, nella sfida di questa sera contro il. E Massimiliano Allegri - almeno lo auspichiamo - non vorrà di certo dare ragione a Cassano e Adani...