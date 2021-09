Gli screzi del passato, la frase a sorpresa di oggi. Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Samp parla delle favorite scudetto, dando ragione ad Arrigo Sacchi ( QUI ): ​"Ero stato sincero, aveva occasione il Milan per darci mazzata finale e invece ci ha tenuto vivi.Siamo in ritardo, è giusto così, dobbiamo fare nostro percorso. Con lo Spezia vinto scontro salvezza, con la Samp cerchiamo di vincere quello per la metà classifica"