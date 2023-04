Le parole di Massimilianoa Sky alla vigilia di- "Alex Sandro e Vlahovic ci sono, De Sciglio no. Speriamo di riaverlo per il Sassuolo".– "Sta in piedi quindi siamo contenti, speriamo migliori la condizione. Domani sarà a disposizione e verrà in panchina".- "Non è questione di essere propositivi, le partite durano 95 minuti. La Lazio ha fatto una buona partita difensiva nel primo tempo, credo che l’1-1 era un risultato giusto per le occasioni, è stata una partita equilibrata, le due squadre si rispettavano. Nel secondo tempo sono calati i ritmi, abbiamo trovato più spazi. Dovevamo recuperare la partita e non ci siamo riusciti. Non bisogna mai perdere l’equilibrio che porta a vincere. Non è che perché abbiamo fatto 40 minuti non bellissimi a Roma domani bisogna per forza giocare una partita lasciando spazi, praterie. Le partite vanno vinte con equilibrio, tecnica e la squadra lo sta facendo nel migliore de modi".– "Domani è una partita difficile, lo sappiamo, un quarto di finale importante contro una squadra che da 11 giornate fa risultato".– "Non lo so, domani vedremo. Addirittura mi è venuto in mente di giocare con 4 davanti...".– "C'è stato un confronto di idee perché Leandro ha giocato meno in questo periodo, ha giocato molto all’inizio, ed è normale che i giocatori che non giocano cadono un po’ in frustrazione. Da parte mia c’è la massima fiducia, quando faccio le scelte le faccio in base a quello che vedo e soprattutto a quello che penso sia utile alla squadra. Magari sbaglio, ma tutti i giocatori devono sentirsi parte del gruppo perché abbiamo un finale di stagione importante da giocare".