Le parole di Massimilianoa Sky alla vigilia di- "Siamo in attesa, sapevamo che era una giornata importante per l'esito e anche per la partita di domani, che potrebbe regalarci la semifinale. Sapremo della sentenza, poi la metteremo da parte e penseremo alla partita. Non è semplice, lo Sporting ha eliminato l'Arsenal e non dobbiamo pensare all'andata".- "Szczesny è a posto, Rabiot è disponibile. Ho un dubbio a metà campo e davanti, domani deciderò. Uno dei dubbi è Chiesa".- "Non è questione di difesa a 4, con il Sassuolo 3 bastavano ma domani è diverso. Dovremo essere bravi in fase difensiva, loro cercheranno di metterci pressione all'inizio".- Dobbiamo giocare meglio tecnicamente, con velocità e serenità. La partita è lunga, ci saranno difficoltà perchè troviamo una squadra ottima".