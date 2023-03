Le parole di Massimilianoa Sky dopo- "Una bella partita, l'Inter è forte e tecnica. Nel primo tempo potevamo andare sotto, poi abbiamo avuto situazioni favorevoli, nel secondo anche più clamorose ma non abbiamo fatto gol, lì bisogna migliorare perchè la percentuale realizzativa è troppo bassa".- "Non lo so, lavoriamo tutti i giorni con tanti ragazzi che sono cresciuti. Senza contare Vlahovic e Kean, ci sono tanti giovani. Fagioli ha fatto una partita importante, anche Soulè che però deve migliorare davanti. Abbiamo fuori Miretti, Pogba non c'è mai stato... Dobbiamo fare un passo alla volta, senza deprimersi quando ci sono periodi più complicati come con Atalanta e Monza".- "Ci ho parlato, ha fatto due buoni allenamenti. Ci faccio affidamento, poi devo fare delle scelte. Fagioli sta facendo bene, Locatelli anche, Rabiot sta diventando straordinario quindi non parliamone. La squadra ha fatto bene, dobbiamo migliorare nella velocità del passaggio e nella finalizzazione".- "Non ci esalta, chi si esalta poi casca. Il campionato è lungo, ci vuole calma. Ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto, la rincorsa è difficile ma abbiamo staccato chi era a 38, poi 40. Dobbiamo ripresentarci con tutti i giocatori a disposizione a parte Pogba. Abbiamo fatto 56 punti, dobbiamo lavorare, poi a fine anno vedremo. Non è facile, all'esterno si parla e mi viene da sorridere. Prima di giudicare bisogna trovarsi nelle situazioni, ci vuole rispetto e dobbiamo ringraziare questi ragazzi".- "Da quando alleno, dal Cagliari, credo che non ho mai brontolato sull'arbitro. Il Var è oggettivo, anche con la Salernitana lo era. Qui non ci voleva tanto a capire, chi è che dà la potenza al pestone? La tv non può, è una supposizione. Io non ne parlo mai, tutti brontolano e si lamentano quando ci vanno contro, ma quando vanno a favore non parla nessuno. L'anno scorso in una partita decisiva c'era una punizione per noi su una mattonella buona. Del fallo su Vlahovic con la Roma nessuno ha parlato. Su certe cose mi arrabbio...".