Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole a– "Io ho la fortuna di essere qui per la sesta volta. Sempre una giornata toccante, anche chi non la conosce capisce la storia della Juve, la passione e l’amore con cui si è vinto. Una giornata meravigliosa che dà una spinta importante per il campionato".– "Ha avuto un incontro con la proprietà come tutta la squadra, ci hanno fatto capire cosa è la Juve. Una giornata memorabile, unica al mondo".– "Non scelgo io. La società ha lavorato molto bene fin qui. Gatti si è proposto molto bene. Per il futuro vediamo, ci sono giocatori in uscita ma avremo sicuramente una rosa importante come sempre. Nei primi tre mesi avremo un mini campionato".– "Abbiamo Locatelli e Rovella, sono contento così. Ci sono buoni giocatori".