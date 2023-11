Le parole di Massimilianoa Sky dopo- "La classifica è buona, abbiamo giocato contro una squadra forte. Abbiamo cercato di stare alti, poi prendere gol dopo 5 minuti con un'azione che è la loro specialità... Siamo stati un po' frettolosi, bisognava forse fare un fallo prima ma sono cose che succedono. Nessuna delle due voleva concedere campo aperto all'avversaria".- "Purtroppo è saltata la prima pressione, poi siamo arrivati in ritardo ed è stato tutto una conseguenza. Sapevamo che loro crossavano sempre con la palla in diagonale, bisognava avere una lettura diversa ma è stato l'unico errore".- "Una partita buona, la migliore da quando è qui. Forse era avvantaggiato perché Chiesa stava largo e lui, solo contro De Vrij, aveva tempo e spazio per giocare. Deve migliorare, deve stare tranquillo nel giocare la palla".- "L'unica soluzione che non avevamo provato era con lui davanti alla difesa. Stamattina ho cambiato idea, è il suo ruolo, lui è un ragazzo bravo, maturo. Poi è entrato Locatelli che ha fatto bene".- "Non cambia niente, è un percorso di crescita che va continuato. Era importante fare prestazione per migliorare, poi ora abbiamo una partita contro una squadra che l'anno scorso ci ha tolto sei punti".