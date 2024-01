Le parole di Massimilianoa Sky dopo- "Una partita difficile, nel primo tempo ci hanno messo pressione e non abbiamo sfruttato a dovere alcune situazioni. Poi sono calati e abbiamo fatto una vittoria difficile, non era facile. L'Inter ha una partita in meno, è forte ed è la favorita, per noi che siamo partiti con l'obiettivo del quarto posto le cose stanno andando bene. Ma bisogna stare attenti, continuare ad avere entusiasmo e non avere presunzione, perchè oggi è stata dura".- "Non è questione di panchine, doveva recuperare dagli infortuni. Anche a livello psicologico è stato più alleggerito ed è entrato in condizione, sono contento di lui e di tutti. Weah è entrato bene, anche Milik e Iling. Siamo un gruppo con voglia di fare, che merita il posto in classifica".- "Il gruppo è forte a livello mentale, Miretti ha sbagliato alcune cose e deve essere più svelto, ma ha dato una palla importante a McKennie. Ci sono giocatori con meno esperienza ma vogliosi di arrivare. Come stanno? Vediamo... Più probabile che recuperi Chiesa".