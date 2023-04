Le parole di Massimilianoa Sky dopo– "Sapevamo che sarebbe stato difficile. Siamo partiti molli, abbiamo preso gol poi abbiamo fatto la partita nel secondo tempo, ma siamo stati poco incisivi".– "Bisogna darci una svegliata. Abbiamo la classifica in campionato da difendere. Su questo dobbiamo lavorare. Dobbiamo essere molto più arrabbiati. Nell’arco di 180 minuti in queste partite equilibrate gli episodi decidono molto"."Le spiegazioni nel calcio non ci sono, si gioca solo. Siamo usciti con dispiacere, ma sicuramente c’è stato un dispendio di energie per la rincorsa. Nelle ultime 6 ne abbiamo perse 5, dobbiamo mettere la testa lì e lavorare. Domenica abbiamo una partita molto importante".– "Stasera abbiamo avuto pazienza vicino all’area, ma dopo l’ultima imbucata abbiamo sbagliato. L’Inter si difende bene, sono forti fisicamente. Abbiamo sbagliato il primo quarto d’ora, quello sì".– "Fisico e mentale. Speriamo di giocare 57 partite che è il massimo che possiamo fare. Dobbiamo concentrarci in campionato. Abbiamo giocatori che hanno giocato meno e sicuramente ci potranno dare una mano".