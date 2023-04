Le parole di Massimilianoa Sky dopo- "No, bisogna essere realisti. Sapevamo le difficoltà della partita, potevano fare gol loro nel primo tempo, il secondo è stato in crescendo e la sensazione è che potevamo vincere. Più che un'ingenuità Bremer è saltato fuori tempo, ma dovevamo uscire più veloci sulla palla. Sarà una partita secca, per la finale".- "Appena ha tirato il rigore sono andato via, la partita era finita, non so cosa è successo. Ci sono state espulsioni ma la partita era andata via liscia. Dispiace che Cuadrado non ci sarà"."Dusan ha fatto una bella partita, nel primo tempo abbiamo rallentato cercando Di Maria tra le linee. Quando ho cambiato cercavo caratteristiche diverse, ma quando c'è lui in campo può sempre essere pericoloso. Sono contento della squadra, anche di chi ha giocato nella ripresa. Sono contento di tutti, anche chi è entrato".- "Lo dico sempre, arrivare ad aprile ed essere in tutte le competizioni... Siamo in Europa League, magari ci meritiamo questo. Se siamo bravi arriviamo in semifinale, lo Sporting è forte. Giocare ancora con l'Inter non sarà semplice, per il campionato servono punti per arrivare nelle prime quarte. Giocare la Champions è sempre importante".