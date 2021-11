Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida dicontro il, l'allenatore dellaMassimilianoha parlato della situazione degli infortunati - e in particolare di Danilo - per poi concentrarsi sul match di domani. "starà fuori per due mesi: tutto sommato è andata bene, pensavo peggio.oggi è andato dal dentista quindi non si è allenato, ma è a disposizione.? Spero che rientri prima o dopo la partita contro l'Atalanta,è ancora fuori, mentreda mercoledì sarà con la squadra", le sue dichiarazioni. "Domani giocheremo una gara bellissima contro una squadra fisica e tecnica, per noi sarà un bellissimo test e dovremo fare una buona prestazione soprattutto dal punto di vista tecnico. Noi dobbiamo giocare partita dopo partita: penseremo a questa gara e da giovedì ci concentreremo su quella di sabato, altrimenti si rischia di commettere di nuovo gli stessi errori".