Le parole di Massimilianoa Sky dopo- "In quei momenti, con la squadra avversaria in 10 ma comunque in pressing, bisognava allargare il campo, fare passaggi più lunghi e chiudere l'azione in sicurezza, invece giocavamo sul corto, si perdevano palloni e contrasti... Bisogna migliorare, detto questo la squadra ha fatto una buona partita. Siamo stati in equilibrio, Leao può creare azioni da solo ma la squadra ha fatto bene. Bisogna migliorare quelle situazioni, una volta abbiamo perso una palla per un passaggio a un metro e io divento matto".- "Era ammonito, poi Huijsen è entrato bene. Abbiamo in panchina due 2005 e anche i 2003, il merito è del lavoro del settore giovanile. Ha giocato con una tranquillità e serenità da 30enne".- "Vlahovic sta bene, Chiesa non si allenava da due settimane. Sono contento di entrambi, ma anche di Milik e Kean".- "Bisogna godersi la serata, si è giocato di squadra. Sono vittorie tipiche della Juve ma bisogna migliorare, la classifica non conta. Due punti dal primo posto? No non me l'aspettavo, ma con una media di due punti a partita questo ci porterebbe in Champions".