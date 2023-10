Le parole di Massimilianoa Sky dopo- "Nel primo tempo abbiamo preparato la partita per essere aggressivi. Il Torino è stato molto bravo perché allargava il mediano e noi non riuscivamo ad andarlo a prendere. Poi ci siamo messi in modo ordinato con un semplice 4-4-2. Lì abbiamo fatto meno fatica, siamo stati più aggressivi e dal 25' la partita è andata in crescendo. Milik ha dato più fluidità al gioco, in quel momento lì avevo bisogno di un attaccante che giocasse vicino a Kean. Questo non vuol dire che Miretti non abbia fatto un bel primo tempo, si è messo a disposizione della squadra. Quel primo tempo andava fatto così".– "Facevamo un po’ di confusione nelle uscite e ci siamo messi con due linee a quattro. Weah ha fatto una buona partita insieme a McKennie davanti e di lì sono stati poco pericolosi".– "Stanno arrivando buoni risultati anche in fase di attacco, oggi c’è stata una buona circolazione della palla. Difensivamente la squadra sta trovando un buon equilibrio, c’è da migliorare. Stasera i difensori dentro l’area hanno difeso bene, cosa che non era successa a Bergamo perché avevano creato 3-4 situazioni di disagio. Oggi non è successo".SENZA VLAHOVIC E CHIESA – "Una soddisfazione, ma il cammino è ancora lungo. La normalità in casa Juventus vuole dire vincere le partite, voltare pagina, essere contenti e pensare subito a quella dopo".LA SOSTA – "Ora abbiamo la sosta, poi avremo una partita meravigliosa contro il Milan a San Siro. Ci dovremo preparare al meglio quando rientreranno tutti. Sono stati convocati tanti giocatori in Nazionale, soprattutto nella Nazionale italiana. Il nostro obiettivo è dare tanti giocatori italiani alla Nazionale. Anche Miretti e Fagioli in futuro arriveranno a giocare in Nazionale e di questo sono molto contento".– "Ne avevamo bisogno, di questo ambiente. Quando ti abitui per 9 anni a vincere, dopo 3 anni che la squadra non vince tornare ad avere questo clima all’interno dello stadio è molto importante perché aiuta i ragazzi".– "Un giocatore sveglio, che quando riceve palla sa cosa fare. Sono molto contento".– "Sono molto contento della sua convocazione in Nazionale, è cresciuto molto ma deve crescere ancora. Stasera era un po’ arrabbiato perché non ha fatto gol, però ha fatto una bella prestazione".