Dopo la consueta conferenza stampa della vigilia, Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista di– "Da quando hanno cambiato sono terzi in classifica nel campionato spagnolo, è una squadra molto esperta, che sa giocare queste partite, un club che ha vinto 4 volte l’Europa League e 2 la Coppa Uefa, hanno esperienza".– "Noi ci arriviamo spinti dalla bella vittoria di Bergamo che ha dato seguito a quella con il lecce. Dobbiamo avere entusiasmo e voglia di raggiungere un risultato importante come quello della finale a Budapest".– "Non è questione di difesa a 4 o 3. A Bergamo abbiamo fatto 20 minuti molto bene a livello tecnico, poi quando abbiamo smesso di giocare in un certo modo abbiamo avuto delle difficoltà. Per domani sappiamo che loro hanno dei punti deboli come dei punti di forza. Il centravanti è un bel giocatore, hanno Rakitic e Ocampos, non so se sarà disponibile Suso, hanno giocatori tecnici e esperienza. Dovremo fare una grande partita".– "Dipende, si gioca in 180 minuti. Sarà difficile chiuderla domani, sarebbe bello. Facciamo un passettino alla volta. Giochiamo domani con grande entusiasmo e poi ci ritufferemo in campionato".– "Dalla partita di Bergamo mi porto una domenica meravigliosa a livello di emozioni. Era un momento difficile, avevamo la possibilità di superare la Lazio e mettere a distanza l’Atalanta. I ragazzi hanno fatto una partita di squadra. Poi l’esultanza dopo il 2-0 è stata meravigliosa, di una squadra che in un anno molto difficile non ha mai mollato. Si sono dimostrati ragazzi seri, professionisti, tengono molto al lavoro. Si può perdere, ma l’impegno è stato massimo".