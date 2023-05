Le parole di Massimilianoa Sky dopoPRIMO TEMPO - "Si è interrotto al momento del gol, prima c'erano state buone trame. Poi sbagliavamo troppo, siamo rimasti troppo alti sul gol e non li abbiamo fermati. Il pericolo era prendere il secondo ma poi il secondo tempo è stato buono, il pareggio è meritato e lascia aperto tutti".POGBA - "Quando le partite diventano così, nella metà campo avversaria, lui è straordinario. Se avesse la condizione ottimale giocherebbe dall'inizio, oggi ha dato un contributo importante".EQUILIBRIO - "Loro sono una squadra esperta, non escono mai dalla partita. Siamo stati bravi in questo dopo il gol, poi bisognava essere più lucidi negli ultimi 30 metri e abbiamo un po' forzato le giocate. Loro davanti hanno corso come forsennati, poi ripartivano e abbiamo preso gol".FALLO SU RABIOT - "Non discutiamo mai niente, in tutti gli anni della mia carriera non ho mai discusso gli arbitri. Ho avuto paura di uscire dalla partita. Poi vedranno loro se era rigore, noi dobbiamo pensare a giocare, Abbiamo già perso troppe energie fuori dal campo, bisogna stare zitti e lavorare".INFORMAZIONI UTILI - "Le stesse che avevamo prima, +è una squadra esperta e aggressiva, loro davanti pressavano meno perchè correvano tanto. Laggiù sarà difficile ma in campo aperto possiamo fare male, la voglia di arrivare in finale c'è e magari le partite durano anche 120 minuti".GOL PRESA - "Bisognava giocare più facile su Kostic, Leo è andato in pressione alta e se ci arrivava poteva fare fallo. Eravamo nelle posizioni e in superiorità, loro sono bravi. Ma lì o fermi l'azione o ti tocca difendere".