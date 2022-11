Massimilianoha commentato la vittoria dellacontro ilanche ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole.- "Non è facile vincere, sapevamo quali difficoltà c’erano. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto occasioni e rischiato in qualche cross. Il Verona non aveva demeritato nè con il Milan nè con la Roma".– "Domenica ci aspetta una partita difficile, loro sono molto forti. Vediamo poi chi avremo a disposizione ma cercheremo di fare bene. Abbiamo bisogno di tutti e di grande coraggio".– "Il campionato è lungo, ci vuole pazienza. In Italia non regna l'equilibrio: una volta sei scarso, quella dopo vinci lo Scudetto e quella dopo ancora arrivi ultimo. Dobbiamo continuare su questo piano, alla ripresa gennaio e febbraio saranno decisivi".