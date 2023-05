Dopo la vittoria contro il, Massimilianoha parlato anche ai microfoni di Mediaset.– "Siamo dispiaciuti, l’abbiamo perso per il finale di stagione e gran parte della prossima. Stava bene, è un giocatore e un ragazzo straordinario".– "Dovevamo fare più gol, come a Bologna, abbiamo vinto rischiando. Il Lecce è una squadra noiosa contro cui giocare".– "Siamo stati bravi a giocare in avanti. Abbiamo rischiato in alcune situazioni nel recupero perché ci siamo fermati e abbiamo giocato palla dietro al portiere".- "Lui è sempre stato sereno, è normale che ha vissuto una situazione che nella sua breve carriera non aveva mai vissuto, alla Fiorentina tutto era bello e andava a gonfie vele, ma nel calcio ci sono anche questi momenti. Ha fatto un gol straordinario e ha finito la partita in crescendo".- "Ha fatto un gol meraviglioso su punizione. Aveva avuto una bella occasione con la Lazio nel finale. Sono contento".- "La squadra sta facendo bene, ma non abbiamo fatto ancora niente. Siamo arrivati a giocarci due obiettivi importanti, un posto tra le prime quattro e la semifinale di Europa League, non era semplice. Dopo Bologna alla fine del primo tempo era difficile rientrare in campo e fare un secondo tempo del genere".– "Ora arrivano le partite che contano se sei dentro tutte le competizioni. Dobbiamo lavorare con serenità e professionalità cercando di fare il massimo. Dobbiamo essere bravi e un pizzico fortunati".