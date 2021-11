Alla vigilia del match dicontro il, Massimilianoha presentato la sfida anche ai microfoni di Mediaset. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Dopo la partita contro di noi il Chelsea ha preso forse un solo gol: i Blues cercheranno di batterci e prendersi al rivincita, ma noi sappiamo che questa gara vale il primo posto nel girone e dobbiamo fare una bella prestazione soprattutto dal punto di vista tecnico. Il morale è buono, ma in questo momento non dobbiamo assolutamente pensare a tante cose. L'imperativo è pensare di partita in partita cercando di dare continuità e migliorando quello che stiamo facendo. Il resto lo vedremo più avanti. Domani ladeve fare una partita tecnicamente bella e pulita, altrimenti si rischia di soffrire troppo la pressione degli avversari. Per me è la prima volta a Stamford Bridge e sarà un'emozione nuova". Sugli uomini a disposizione: "è convocato, in difesa abbiamo Bonucci, De Ligt, Rugani e, che è un ragazzo bravo. In attacco più che che cinismo servono lucidità e serenità nel chiudere l'azione perché la squadra crea. Il problema è che spesso sbagliamo l'ultimo passaggio. Sabato paradossalmente con laabbiamo corso i maggiori rischi quando abbiamo preso subito contropiede. Questo non deve accadere e per evitarlo bisogna chiudere l'azione e segnare di più. Scudetto? In questo momento non siamo in grado nè di crederci nè di pensarci. Dobbiamo solo migliorare le prestazioni in fase difensiva e realizzativa per dare continuità".