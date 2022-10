Massimilianoha presentatoanche ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le sue parole.– "Pensi di esserti rialzato dopo due vittorie, invece ricadi. Bisogna migliorare molto in certi momenti dove usciamo quasi dalle partite e prendiamo gol con troppa facilità, quasi come se fossimo disattenti. Dobbiamo metterci più attenzione. Bisogna ripartire dalla compattezza di squadra, dall’ambiente, dalle cose semplici. E avere ancora più rispetto dell’avversario perché in questo momento i dettagli fanno la differenza".– "Non parlo delle critiche, non mi interessa e non sta a me darlo. L’unica cosa che bisogna fare è compattarsi meglio e ancora di più rispetto alle due partite che abbiamo vinto. Sabato abbiamo buttato la gara su un gol preso da corner dove potevamo fare meglio, anche sulla seconda rete potevamo fare assolutamente meglio. Stiamo prendendo gol con troppa facilità in certi momenti. Basta mettere più attenzione e determinazione ed essere più cinici in quei momenti".– "Serve una bella partita perché sarà complicata. Soprattutto in casa loro aggrediscono, l’ambiente è caldo, sono dei buoni tiratori. Ci vorrà una partita di squadra".– "Perché bisogna sempre vedere tutto in negativo? Cerchiamo di vedere il positivo. Abbiamo la possibilità e le capacità per ribaltare questa situazione da cui non possiamo venire fuori da una partita come quella di domani. Non scordiamoci che la Juventus ha vinto nove anni. In Italia si pretende che la Juve vinca sempre, ma non è così. Ci sono state squadre fuori dalla Champions per otto anni. Ci vuole tempo per la crescita dei giocatori e per tornare a certi livelli. Stiamo facendo il massimo possibile per creare questi presupposti. Io credo che piano piano usciremo da questa situazione".