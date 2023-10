Massimilianoha commentato il pareggio dellacontro l'anche ai microfoni di Mediaset. Ecco le sue parole: "Un punto guadagnato, se ne avessimo fatto uno anche a Sassuolo saremmo stati a 15. La squadra ha fatto una buona prestazione per 70 minuti contro un'ottima Atalanta, alla fine abbiamo sbagliato tecnicamente un po' di passaggi ma sono contento. Dobbiamo continuare a lavorare, crescere, intanto anche oggi siamo rimasti tra le prime quattro posizioni e abbiamo una settimana per preparare il derby che sarà una partita molto difficile. Nervosismo? C'era un po' di stanchezza,era alla terza partita di fila ed è un giocatore che strappa in continuazione ma in quei momenti bisogna tirar fuori anche quello che non abbiamo per portare a casa il risultato".