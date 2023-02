Le parole di Massimilianoai microfoni di JTV dopo: "Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, non era semplice. Era importante passare il turno. È stata una bella serata, pubblico meraviglioso. C’è da fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una bella vittoria.? Contare sui campioni è sempre meraviglioso perché deliziano il gioco del calcio che è uno spettacolo. Se le altre devono avere paura? Noi abbiamo l’obiettivo di arrivare più in fondo possibile, cercando di vincere l’Europa League. Non è facile perché ci sono squadre importanti e forti. Derby? Arriviamo con entusiasmo ma dobbiamo essere equilibrati perché ilè una squadra molto forte".