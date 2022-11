Il tecnico dellaMassimilianoha parlato ai microfoni di JuventusTv in vista della gara di domani contro il Paris Saint Germain. Queste le sue parole:"Visto che oggi sono 125 anni faccio gli auguri alla Juventus, una società straordinaria e di cui sono fiero di far parte. Per quanto riguarda la partita di domani dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi. Recuperiamo solo Locatelli. Lo stadio sarà soldout e sarà una bella partita. Noi dobbiamo fare lo stesso risultato del Maccabi per centrare l’Europa League. Chi giocherà? Vediamo tra oggi e domattina, l’importante sarà fare una partita giusta, con intelligenza e tecnica".