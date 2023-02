Le parole di Massimilianoai microfoni di JTV dopo– "Soprattutto per l’atteggiamento. Siamo stati molto responsabili. Non era facile perché era una partita da dentro o fuori dopo una brutta sconfitta in casa, soprattutto contro la Lazio che è un’ottima squadra. I ragazzi sono stati molto bravi e hanno meritato la vittoria. Non abbiamo concesso nulla alla Lazio a parte un tiro nel primo tempo su un errore di Fagioli".– "Si sono mossi bene, sono stati ordinati e hanno permesso alla squadra di difendere in modo giusto quando eravamo nella nostra metà campo".– "Tutta la squadra ha difeso bene, si sono messi al servizio l’uno dell’altro. C’è stato un atteggiamento positivo, per ottenere i risultati oltre a schemi e tattica ci vogliono testa e cuore. Se no le partite non le porti a casa".– "Bisogna fare un passo alla volta. Raggiungere la semifinale di Coppa Italia è un bel traguardo avendo battuto la Lazio. Ora affronteremo l’Inter in aprile, abbiamo il campionato da risistemare, l’Europa League. Abbiamo degli obiettivi da conseguire uno alla volta. Ora dobbiamo riprendere il cammino a Salerno che non sarà semplice, bisogna prepararsi per bene".