Massimilianoha commentato la vittoria del derby contro ilai microfoni di JTV.– È stata una vittoria da Juventus: di carattere, con tecnica, concedendo poco e niente al Torino. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, direi che è stata una bella vittoria. Non avevamo mai vinto in trasferta e nelle ultime cinque partite per tre non avevamo segnato. Questo ci deve dare energie per preparare la gara con l’Empoli.– La squadra ha reagito bene, con serenità, tranquillità e freddezza, anche se nel primo tempo ci sono stati alcuni errori tecnici. Ai ragazzi ho detto che la vittoria bisognava cercarsela perché nessuno ci avrebbe regalato niente, anche perché in questi momenti gli unici che potevano ribaltare la situazione erano loro. Sono stati molto bravi.– Abbiamo difeso bene. Quando c’era da difendere in avanti scivolavamo bene, ma anche quando c’era da difendere a cinque abbiamo fatto bene. Abbiamo concesso poco e niente.– I migliori? Io credo sia giusto dire che stasera tutta la squadra ha fatto una bella partita. Sono contento anche di quelli che sono entrati.– Siamo stati tanto insieme, ci siamo anche divertiti.– Il gol va bene in qualsiasi modo, soprattutto perché oggi ha fatto una buona partita tecnica. Qui deve migliorare.