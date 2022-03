Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV nel post Juve-Spezia. Ecco le sue parole.



SOFFERENZA - "Ci fa bene perché ci dobbiamo riabituare un po' tutti a passare attraverso partite difficili. A volte abbiamo vinto 1-0 soffrendo di meno, mentre stasera di più perché venivamo da tante partite, ma giocano sempre gli stessi che hanno tirato fuori tutto. Per la prima volta siamo matematicamente quarti ed è un bel traguardo. Ora dobbiamo recuperare perché la classifica ci consente solo di vincere le partite".



INCERTEZZE - "Dobbiamo pensare a noi stessi e a non trovare la buccia di banana. Le stagioni si decidono a marzo ed è bello lottare per tutti gli obiettivi. In questo momento deve venire fuori il carattere delle squadre, che passa dalla vittoria di queste partite perché più si va avanti più c'è stanchezza. Dobbiamo imparare a chiudere le partite: il primo tempo dovevamo finire avanti 2-0".



LOCATELLI - "Manuel è stato messo accanto ai due mediani e rifiniva bene l'azione. Ha fatto bene. Nel secondo tempo ci siamo mossi di meno e abbiamo giocato meno la palla".



PUNTI DALLA QUARTA GIORNATA - "Dimostra il valore caratteriale della squadra che ha capito che per arrivare a certi obiettivi bisogna fare una buona fase difensiva ed essere bravi a chiudere le partite. Il dispendio energetico è maggiore. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi".