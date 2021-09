Le parole di Massimiliano Allegri a Juventus Tv: "Il Napoli ha avuto la reazione, noi meno lucidi nel giocare. Direi grandi occasioni non ne abbiamo concesse, grande fase difensiva ma poi abbiamo preso il gol e il secondo in modo rocambolesco. Bisogna stare solo zitti, consa solo vincere, bisogna lavorare, ma la squadra ha fatto una buona partita dal punto di vista caratteriale. Bisognava avere punti in più, le prime due bisognava vincere. Abbiamo subito 5 gol e sono troppi, bisogna cominciare a non subire gol. Loro sono stati bravi ad alzare la pressione, ma non abbiamo subito tantissime occasioni. Quello che conta però è che usciamo sconfitti. Sono contento di Pellegrini, poi dopo 60' è crollato è normale"