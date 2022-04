Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV dopo Juve-Bologna. Ecco le sue parole:



IL MATCH - "Nel primo tempo abbiamo sofferto perché tecnicamente abbiamo giocato male e ci siamo accentrati. Già verso la fine del primo tempo poi siamo migliorati. Abbiamo preso gol perché nel secondo tempo non siamo entrati benissimo. Ma dobbiamo guardare la reazione della squadra, che ha portato a casa un pari importante per la corsa Champions. La vittoria ci avrebbe permesso di guardarla con maggiore ottimismo, però abbiamo ancora cinque partite".



IL FINALE – "Dopo il pari mancavano ancora cinque minuti, bisognava avere la lucidità di fare due azioni giuste e invece siamo stati troppo precipitosi".



BERNARDESCHI – "Ho tolto Dybala per dare più ampiezza, mettendo due punte vicine e cercando di arrivare davanti con i cross".



COPPA ITALIA – "La semifinale di ritorno con la Fiorentina sarà combattuta, dobbiamo prepararci al meglio".