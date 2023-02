Le parole di Massimilianoai microfoni di JTV dopo– "Dopo il vantaggio dovevamo fare meglio, la palla non viaggiava più velocemente. Siamo andati in gestione ma dovevamo fare diversamente, anche perché è un doppio confronto e bisognava cercare di fare un altro gol con più velocità di passaggio".– "Era normale che giocassero di ripartenza. Il ritorno sarà una finale secca che giocheremo in casa loro".– "Il gol è stata una bellissima azione. Hanno fatto bene anche se nel primo tempo occupavamo poco l’area, Vlahovic era più isolato. Nel secondo tempo quando ci siamo messi con i due mediani più vicini abbiamo creato un po’ di pericolo. Nel primo tempo avevamo bisogno degli inserimenti di Rabiot e di Fagioli e così non è stato".